جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، توزيع أكثر من (2,731,654) وجبة إفطار صائم للمصلين والزائرين فى المسجد النبوي خلال العشرين يوم الأولى من شهر رمضان المبارك.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 2.7 مليون وجبة إفطار صائم فى المسجد النبوى خلال الـ20 يوما من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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