تعرف على مواصفات هاتف POCO F4 GT قبل الإعلان الرسمى من الشركة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت تسريبات بعض مواصفات الهاتف الجديد من POCO حيث يتضمن الهاتف رسومات فى الغطاء الخلفى، وتأتى الكاميرا بتصميم مميز وفلاش ليد، كما يحتوى الهاتف الجديد على أزرار جانبية مخصصة لتشغيل الألعاب.
وأشارت التسريبات إلى أن POCO F4 GT يحتوى على شاشة OLED بحجم 6.67 إنش وجودة Full-HD بلس، كما يضم الهاتف مستشعر للكاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل.
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