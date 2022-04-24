سكويرو.. تطوير روبروت آلى على هيئة جرز يزحف ويتحرك مثل الفأر الحقيقى

جدة - نرمين السيد - ويمكن لروبورت "سكويرو" الوقوف والمشى والزحف والدوران مثل الجرز الحقيقى، كما يستطيع نقل حمولة تمثل 91% من وزنه، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.



ويتوقع الباحثون الصينيون فى أن يكون الجرز الآلى مفيدًا للمرور عبر الفجوات الضيقة أثناء عمليات البحث والإنقاذ.