سكويرو.. تطوير روبروت آلى على هيئة جرز يزحف ويتحرك مثل الفأر الحقيقى

جدة - نرمين السيد - ويمكن لروبورت "سكويرو" الوقوف والمشى والزحف والدوران مثل الجرز الحقيقى، كما يستطيع نقل حمولة تمثل 91% من وزنه، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.
ويتوقع الباحثون الصينيون فى أن يكون الجرز الآلى مفيدًا للمرور عبر الفجوات الضيقة أثناء عمليات البحث والإنقاذ.
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