ثوران بركان أناك كراكاتاو الإندونيسى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "نيوز آسيا"، أمرت السلطات السكان بالبقاء على بعد كيلومترين على الأقل من موقع الثوران وارتداء أقنعة بسبب تلوث الهواء. وتم تصنيف ثوران البركان فى المرتبة الثانية، من بين أربعة مستويات من التهديد وفقا للنظام المعتمد فى إندونيسيا.
يذكر أن بركان كراكاتاو الشهير تواجد فى موقع البركان الحالى. إلا أن ثوران كراكاتاو عام 1883، والذى تسبب فى مقتل 35 ألف شخص، دمر الجزيرة والبركان. ونتيجة لسلسلة من الثورات البركانية فى عام 1927-1930، ظهر بركان أناك كراكاتاو فى هذا الموقع.
وتضم إندونيسيا، الواقعة فى منطقة خطرة من الناحية الزلزالية، فى حلقة النار البركانية فى المحيط الهادئ، ما يقرب من 130 بركانا نشطا. وفى آخر ثوران لبركان أناك كراكاتاو فى عام 2018، أودى تسونامى نشأ بعد الثوران بحياة 429 شخصا.
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