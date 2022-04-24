"الإحصاء": ارتفاع عدد طلبات البراءات الدولية بنسبة 0.9% فى عام 2021

جدة - نرمين السيد - أفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التى تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو)، بنسبة 0.9% فى عام 2021 ليصل إلى 277 ألفا و500 طلب.





وقال الجهاز فى بيان اليوم؛ بمناسبة اليوم العالمى للملكية الفكرية، الذى يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام؛ لتعزيز الوعى العام بدور الملكية الفكرية والاحتفاء بمساهمات المبتكرين والمبدعين لتنمية المجتمعات تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل أفضل": إن عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية بلغ 36 ألفا و955 طلبا عام 2021 مقابل 22 ألفا و106 طلبات عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 67.2%.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصرى للحصول على علامات تجارية 28 ألفا و448 طلبا عام 2021 مقابل 18 ألفا و735 طلباً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 51.8%.

وسجل عدد العلامات التجارية الممنوحة 10 آلاف و997 علامة تجارية فى 2021 منها 7 آلاف و703 لمصر، و 3 آلاف و294 لباقى الجنسيات، مقابل 8 آلاف و324 علامة تجارية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32%.

وتصدر المصريون قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالى 7 آلاف و703 علامات تجارية بنسبة 70% ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد 1054 علامة تجارية بنسبة 9.6%، ثم المتقدمين من الصين بـ 303 علامات تجارية بنسبة 2.8% من إجمالى العلامات التجارية الممنوحة عام 2021.

وبخصوص البراءات الممنوحة فقد منح مكتب البراءات المصرى 508 براءات اختراع عام 2021 منها 63 للمـصريين بنسبة 12.4%، و445 للأجانب بنسبة 87.6% من الإجمالى، مقابل 495 براءة عام 2020 منها 65 للمصريين بنسبة 13.1%، و430 للأجانب بنسبة 86.9% بزيادة قدرها 2.6%.

وبشأن البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولى، فقد تم منح 130 بـراءة اختـراع وفقــاً للتصنيف الدولـى فـى مجال الكيمياء والفلزات بنسـبة 25.6% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2021 (11.5% للمـصريين، 88.5% للأجانب) يلى ذلك البراءات الممنوحة فى مجال الاحتياجات الإنسانية بعـدد (108) بـراءات اختراع بنسبة 21.3% (20.4% للمصـريين، 79.6% للأجانب)، وحلت بعد ذلك البراءات الممنوحة فى عمليات التشكيل والنقل بعـدد 90 بـراءة اختـراع بنسبة 17.7% (12.2% للمصـريين، 87.8% للأجانب).

وعن البراءات الممنوحة للدول، فتصدر المتقدمون من الولايـات المتحـدة الأمريكيـة المرتبة الأولى بإجمالى 96 براءة اختراع بنسبة 18.9%، وجـاء المتقدمون من المصريين فى المرتبة الثانية وبلغ عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصرى 63 براءة اختراع بنسبة 12.4%، ثم المتقدمون من اليابان فى المركز الثالث بـ51 براءة اختراع بنسبة 10.0% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2021.