تقرير: استخدام العملات المشفرة فى نيجيريا فى تسارع

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير اقتصادى صادر عن مؤسسة "كو كوين"، المتخصصة فى مجال العملات المشفرة، أن 35٪ من البالغين النيجيريين من المستثمرين بالعملات المشفرة، كما أن النيجيريين يتبنون العملات المشفرة بحكم وصولهم المحدود إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة وكمخزن للقيمة.





وكشف التقرير أن 70٪ من مستثمرى العملات الرقمية النيجيريين يعتزمون زيادة استثماراتهم فى العملة المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تسارع تبنى الأصول الرقمية فى البلاد.

وفقًا للتقرير، فإن 33.4 مليون نيجيرى، يمثلون 35٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، يمتلكون حاليًا عملات رقمية أو تداولوا عملات مشفرة خلال الأشهر الستة الماضية.

أشار التقرير أيضًا إلى أن 52٪ من مستثمرى التشفير النيجيريين يخصصون أكثر من نصف أصولهم للعملات المشفرة، فى الوقت نفسه، يقوم 65٪ من مستثمرى العملات الرقمية النيجيريين بعمل إيداع قانونى للعملات المشفرة عبر التداول.

لفت التقرير إلى أن معدلات الإقبال على العملات المشفرة يمكن أن تُعزى إلى حقيقة أن العملة النيجيرية، "نيرة"، قد انخفضت بأكثر من 209٪ فى السنوات الست الماضية، و"مع ارتفاع معدلات التضخم الوطنية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، ساء المناخ الاقتصادى الصعب فى نيجيريا بسبب جائحة كورونا، مما جعل العملات المشفرة مصدر دخل بديلًا جذابًا، لا سيما فى السوق الصاعدة فى عام 2021".

أظهر التقرير أن مستثمرى العملات الرقمية النيجيريين يخصصون 60٪ فى المتوسط من محافظهم للعملات المشفرة، تليها الودائع النقدية/المصرفية (20٪) والعملات الأجنبية (7٪)، والأدوات الأخرى، فيما يخصص 52٪ من مستثمرى التشفير النيجيريين أكثر من نصف استثماراتهم للعملات المشفرة، بينما يخصص ما يسمى بـ "مستثمرى التشفير الفائقين"، الذين يمثلون 22٪ من إجمالى مستثمرى التشفير فى البلاد، أكثر من 90٪ من محافظهم الاستثمارية للعملات المشفرة.

وختم التقرير بالقول: "أصبحت فى نيجيريا العملات المشفرة أداة مالية مهمة فى الدولة الأفريقية فى أوقات الصعوبات الاقتصادية كوسيلة للدفع وتخزين القيمة".