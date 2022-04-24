27 % من سكان إفريقيا لا يستخدمون خدمات الإنترنت المحمول

جدة - نرمين السيد - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه رغم ارتفاع عدد مستخدمى التكنولوجيا الرقمية إلى 5 مليارات مستخدم عالميًّا، فإنه لا يزال 3 ملايين مستخدم غير متصلين بشبكة الإنترنت، ويعيش 96% منهم فى الدول النامية، مشيرا إلى زيادة نحو 39% فى عدد المستفيدين فى الدول التى تطبق نظام المدفوعات الحكومية.





جاء ذلك فى "الإنفوجرافيك" الذى نشره مركز المعلومات لرصد أبرز النقاط التى تناولها البنك الدولى فى تحليله لحالة التكنولوجية الرقمية عالميًّا وفى الدول النامية. وأشار المركز إلى أنه فى نطاق إفريقيا فإن 27% من السكان لا يستخدمون خدمات الإنترنت المحمول رغم توافرها لنحو 83% منهم، كما أن 40% من شبكات الألياف الضوئية الممتدة على أكثر من 400 ألف كم مملوكة للحكومات وغير مستغلة بصورة كاملة. ونوه بأنه من أجل سد هذه الفجوة هناك 3 معوقات أساسية لا بد من حلها؛ وهى تكلفة خدمات الإنترنت وتوفيرها للجميع، التدريب على مهارات استخدام التكنولوجيا، وأخيرًا بناء الثقة والأمان.

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