أشهر بائع كنافة بالدقهلية يبتكر فطيرة رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الكنافة البلدى، أشهر حلوى يأكلها المصريون فى رمضان، فبمجرد أن تبدأ أولى أيام الشهر الكريم حتى يسارع المصريين إلى أماكن بيع الكنافة، تلك الحلوى التى تعد أحد أهم الطقوس والعادات التى ارتبطت بهذا الشهر.





ورغم انتشار محلات الكنافة الآلى، إلا أن الفرن البلدى ما زال الأفضل، ويقبل عليه الزبائن، ورصدت عدسة "دوت الخليج" أشهر بائع كنافة بلدى فى الدقهلية. الباشا فتحى إبراهيم، 45 سنة، يعمل فى صناعة الكنافة منذ 25 سنة فى شارع السكة الجديدة بأجا، وتعلمها من كنفانى كان يساعده، وحول أشهر أنواع الكنافة التى يصنعها، أشار إلى ابتكار جديدة يسميه فطيرة الكنافة وتتكون من 4 طبقات، وتحشى زبيب وسكر وجوز الهند، وفوقها القشدة.

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