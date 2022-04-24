برازيلى يدخل جينيس.. 84 سنة خدمة فى نفس الشركة

جدة - نرمين السيد - والتر أورثمان الذى يعيش بمدينة بروسك بجنوب البرازيل حقق رقما قياسيا دخل به موسوعة جينيس بأن عمل 84 عامًا فى شركة واحدة، محققا المدة الأطول لعامل فى نفس الشركة.
وحسب موقع "rte" نصح والتر أورثمان الذين يبحثون عن حياة مهنية طويلة ومرضية بأن يفعلوا ما يحبونه ويبتعدوا عن الوجبات السريعة.
بدأ أورثمان العمل فى أرض المصنع فى شركة RenauxView، والتي تنتج الأقمشة وبعد فترة وجيزة، انتقل إلى الإدارة، وأصبح مدير مبيعات.
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