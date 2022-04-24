أغرب مزاد.. مخرج كندى يبيع صورة لحصوات كليته

جدة - نرمين السيد - وأجرى المخرج البالغ من العمر 79 عامًا جراحة لإزالة الحصوات وتم استخراج 18 حصوة من جسده، وطلب منه الطبيب الاحتفاظ بها لتحليلها لمعرفة سر تكوينها بسرعة.

وطرح كروننبرج الصورة فى مزاد علنى مع عرض سعر أولى يعادل حوالى 30 ألف دولار أمريكى اللازمة لبدء مزاد على مدار 24 ساعة.

الصورة، التى تسمى Inner Beauty، كرمز رقمى (NFT) لم يوافق أحد حتى الآن على دفع الثمن المطلوب.