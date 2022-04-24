ميزة جديدة لـ واتس آب.. 32 شخصا فى مكالمة جماعية

جدة - نرمين السيد - ويسمح الإصدار الجديد، الذى يبدأ فى الظهور للمستخدمين فى بلدان محددة، بإضافة ما يصل إلى 32 جهة اتصال فى المكالمات الجماعية، كما تتضمن واجهة محدثة مع تخطيط صوت اجتماعى وإبراز مكبر صوت وأشكال موجية".

يشار إلى أن أقصى عدد من المستخدمين كان يمكن ضمه فى مكالمة جماعية هو 8 مشاركين فقط عبر أندرويد وiOS.