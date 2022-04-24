جدة - نرمين السيد - ويسمح الإصدار الجديد، الذى يبدأ فى الظهور للمستخدمين فى بلدان محددة، بإضافة ما يصل إلى 32 جهة اتصال فى المكالمات الجماعية، كما تتضمن واجهة محدثة مع تخطيط صوت اجتماعى وإبراز مكبر صوت وأشكال موجية".
يشار إلى أن أقصى عدد من المستخدمين كان يمكن ضمه فى مكالمة جماعية هو 8 مشاركين فقط عبر أندرويد وiOS.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة جديدة لـ واتس آب.. 32 شخصا فى مكالمة جماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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