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التقى "دوت الخليج" بأنوب الذى بدأ حديثه قائلًا : "إنه ساهم بأعماله الفنية فى متحف الرمال، بالإضافة إلى رسم أعمال فنية لفنادق شهيرة".
وأشار إلى أنه دائمًا يتمنى أن تستفيد بلده من عمله الفنى وبشغله، كما أنه يشعر بالسعادة عندما يشارك فى عمل مهم يدعم مصر ويجعل صورتها جميلة.
وأضاف: الرمل رمز للتواضع فى مواجهة الغرور، والعمل بالرمل يُشكل تحديًا كبيرًا، ووصفه بالسهل الممتنع، خصوصًا عند العمل مع نوعية غير جيدة منه.
وعن أبرز الرسومات الرملية التى صنعها أبانوب: "بوابتى معبد أبو سمبل، ومعبد حتشبسوت، وشركة المرعبين المحدودة، وميكى ماوس، وهرم داخله لوحة أنوبيس يحضر مومياء المتوفى، وكرتون ماشا والدب".
وأوضح أبانوب أن ساعات العمل التى يستغرقها فى رسم التمثال غير مرتبطه بساعات أو أيام، ولكن هو مرتبط بحالة الطقس من الممكن يتم الانتهاء من التمثال فى غصون 3 أيام أو أكثر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تدوم التماثيل سنة كاملة، ولو تم ترميم وتصليح التمثال يمكن أن يعيش بعدها سنين.
وتابع : "من المعوقات والتحديات التى تواجهه هبوب الرياح أو تساقط الأمطار، وفى هذا الوقت بستعوض ربنا فى التمثال بسب تأثره بكل هذه العوامل ولكن من السهل معالجته من جديد".
واختتم قائلًا: " أمنيتى أن تتحول الشوارع والميادين إلى متاحف مفتوحة مليئة بالأعمال الفنية التى ترتقى بالأذواق".
وذكر أنه يطمح أن يترك بصمة بأعماله الفنية فى كل مكان نفسى، وأن تصل أعمال للعالم كله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها معبد حتشبسوت .. أبانوب يُجسد التاريخ بمجسمات رملية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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