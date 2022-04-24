مفاجأة للمستخدمين.. انستجرام يختبر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى أن الميزة مشابهة إلى حد ما لأداة القوالب الخاصة بـ TikTok، والتى تسمح لمنشئى المحتوى بإسقاط المحتوى الخاص بهم فى تسلسل معد مسبقًا.

وتتيح الميزة الجديدة عدم الاعتماد على استخدام قوالب الطرف الثالث من مواقع مثل Canva، أو الاضطرار إلى متابعة البرامج التعليمية عبر الإنترنت عن كثب لتحقيق تنسيق معين.