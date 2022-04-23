هواوى تكشف النقاب عن أحدث هواتفها Mate Xs 2 فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وكانت هواوى قد نشرت إعلان تشويقى مؤخرًا حددت فيه موعد الإعلان الرسمى عن أحدث هواتفها. ومن المتوقع أن تدعم هواوى الهاتف الجديد بمميزات جديدة للبطارية، كما أن الهاتف يأتى بآلية محسنة لمفصل الشاشة.

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