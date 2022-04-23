Moto G 5G.. هاتف جديد بمواصفات عالية لـ موتورولا

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، فقد صممت الشركة Motorola Moto G 5G والبالغ سعره 400 دولار؛ ليكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة من حيث السعر والمواصفات.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الهااتف بواسطة معالج متطور من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700، حيث يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتى بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوى الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفى.

كما يمكن لعشاق التصوير اقتناء الهاتف، والذى يضم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، والتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو.

إلى ذلك فإن هاتف Motorola Moto G 5G يحظى ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم My UX، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.