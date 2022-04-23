أبل تخطط للإعلان عن أول هاتف أيفون بشاشة دون حواف نهائيا فى 2024

جدة - نرمين السيد - وأضاف محلل التكنولوجيا، فى تغريدة عبر تويتر، أن هاتف أيفون القادم قد يحتوى على كاميرا أمامية معروضة بملء الشاشة أسفل الشاشة، مضيفًا بالقول: "وستتبنى أجهزة أيفون المتطورة فى عام 2024 كاميرا أمامية تحت الشاشة جنبًا إلى جنب مع Face ID تحت الشاشة، وحالة الإضاءة المنخفضة تضر بجودة الكاميرا الأمامية ، وISP ".

وفى تغريدة سابقة، قال إن "جهاز Face ID سيأتى تحت الشاشة فى عام 2024 (أيفون 16) ، والجدول الزمنى هذا ليس مشكلة فنية وأكثر من غرض تسويقى"، وتوقع Kuo أيضًا أن يكون أيفون 14 لهذا العام مزودًا بكاميرا أمامية مطورة مع إمكانات تركيز تلقائى وفتحة عدسة أوسع.

ووفقًا للتقارير، ستحتوى جميع الطرز الأربعة، أيفون 14 و أيفون 14 Max و أيفون 14 Pro وأيفون 14 Pro Max، على مستشعر كاميرا أمامى مطور بفتحة f / 1.9 ودعم التركيز التلقائى.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتى كل من Apple أيفون 14 Pro و 14 Pro Max بتهيئة محدثة للكاميرا الخلفية وربما يتميزان بعدسة عريضة 48 ميجابكسل كمستشعر أساسى مع دعم تسجيل فيديو 8K.