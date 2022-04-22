«ميتا» تحتفى بإنجازات سيدات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ويعد الكتاب منصة مخصصة للاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسلط الضوء على نجاحهن فى بناء المجتمعات وريادة الأعمال وتنميتها.

وتحتفى "ميتا" فى الإصدار الثانى من الكتاب بـ30 سيدة أحدثن تغييرات مفيدة لمجتمعاتهن وقدمن أمثلة ملهمة للآخرين.

وكانت "ميتا" قد نشرت الإصدار الأول من كتاب SheCreates كمجتمع حصرى للنساء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاحتفال بإنجازاتهن وقدرتهن فى التغلب على التحديات غير المتوقعة على مدار العامين الماضيين من جائحة كورونا، وفى هذا العام، يسلط الإصدار الجديد من الكتاب هذا العام الضوء على قيادات نسائية استطعن تقديم نماذج ملهمة فى مجال ريادة الأعمال وتأسيس الأعمال الناجحة والمجتمعات.

ويسلط الكتاب الضوء على قيادات نسائية سطرن قصص نجاحات ملهمة، ويشاركن تجارب حياتهن المهنية، والتحديات والنصائح القيمة لأولئك الذين يرغبون فى السير على خطاهن.

وتستعرض ميتا من خلال الإصدار الثانى من كتاب SheCreates، قوة الاتصالات الهادفة التى تم إجراؤها على منصاتهن حيث يوجد تحالف نسائى فى مجموعة تطبيقات "ميتا" لدعم بعضهن والارتقاء بقدراتهن.

وقالت ديريا ماتراس، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى "ميتا": "تواجه نساء اليوم عددا لا يحصى من التحديات التى لا مثيل لها، من بينها التحيز اللاواعى والتوقع المتبادل بدعم بعضهن، أنا فخورة للغاية بإطلاق النسخة الثانية من الكتاب لتسليط الضوء على التأثير اليومى المذهل للمرأة فى جميع أنحاء المنطقة، ويبقى هدفنا فى هذا العام أيضا تسليط الضوء على النماذج النسائية اللواتى يشكلن مصدر إلهام للأخريات الساعيات للازدهار مثلهن ليكن قادة المستقبل اللواتى يصنعن الفرق الحقيقى ويحققن التغيير المطلوب لكسر الحواجز ويعدن تعريف ما هو ممكن فى جميع المهن والقطاعات والصناعات فى المنطقة".