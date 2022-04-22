أكلة إيطالية.. طريقة عمل الكانيلونى باللحم المفروم (صور) 

جدة - نرمين السيد - نستعرض فى هذا الموضوع طريقة سهلة وبسيطة من أجل تقديم طبق الكانيلونى باللحم المفروم، ليكون على موائد الصائمين فى الشهر الكريم.

طريقة تحضير عجينة الكانيلونى:

كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف لبن طبيعى.

4 بيضات.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

½ ملعقة صغيرة ملح.

المقادير:

لحم بقرى مفروم حسب الكمية.

بصلة مبشورة.

ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة زيت.

جبنة موتزاريلا.

طريقة التحضير:

نخلط جميع المقادير ونقوم بتقليبها جيدا فى وعاء كبير، ثم نقوم بطهى اللحم المفروم بالزيت مع البصل والبهارات.

بعدها نضع معلقتين من العجين فى المقلاة لتصبح قرصا، ثم نصنع عدة أقراص على شكل دوائر، ونقوم بحشو قرص الكانيلونى باللحم المفروم ثم نلف العجين جيدا.

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نقوم بعدها بإحضار صينية مدهونة بالزيت ثم نضع بداخلها الكانيلونى، وندهنه بالصلصة ثم نقوم برش الجبن عليها.

وفى آخر مرحلة نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تذوب الجبن.