ظاهرة فلكية تزين سماء الأرض.. الأحد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بداية من بعد غد الأحد وحتى يوم 30 أبريل الجارى سيترائى القمر مع الكواكب الأربعة "الزهرة والمشترى والمريخ وزحل" فى مشهد فلكى رائع فجرا.





وأشار تادرس، إلى اقتران القمر مع كوكب زحل يوم 25 أبريل، ثم يقترن القمر مع كوكب المريخ فى 26 أبريل، فيما سيقترن القمر مع كوكبى الزهرة والمشترى معا فى 27 أبريل، كما أن الزهرة والمشترى سيقترنان فى 30 أبريل.

وأوضح أن هذه الاقترانات تحدث فجرا قبل شروق الشمس بساعتين تقريبا، إلى أن تختفى الظاهرة فى زخم الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

ولفت إلى ظاهرة فلكية أخرى ستحدث يوم 29 أبريل، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس يوم 29 أبريل، وهو يترائى فى السماء الغربية مساء بعد غروب الشمس مباشرة، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد حتى غروبه فى الثامنة مساء تقريبا.