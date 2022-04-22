لاعب تنس يصفع منافسه فى بطولة للناشئين بغانا

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، تفاصيل الواقعة والتى جاءت بعد انتهاء الجولة الأولى من البطولة، حيث توجه الفرنسى إلى خصمه الفرنسى رافاييل نى أنكراه، والذى تمكن من هزيمته، وقام بصفعه على وجهه.
وقام كوامى بصفع أنكراه بقوة أثناء اقتراب اللاعبين من بعضهما لأداة التحية عقب نهاية المباراة، وسط دهشة الجمهور.
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