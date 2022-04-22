فرابار.. أول امرأة تدير نهائى كأس فرنسا لكرة القدم (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأشاد باسكال جاريبيان المدير الفنى للجنة الحكام فى الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، بدور ستيفانى فرابار فى التحكيم الفرنسى، قائلا بإن اختيارها لإدارة نهائى كأس فرنسا لكرة القدم يأتى كمكافأة لها على عملها وأدائها، وأنه تم اختيارها عن جدارة واستحقاق.

يذكر أن ستيفانى فرابار، تبلغ من العمر 38 عاما، وتم تعيينها فى قائمة الحكام الدوليين للفيفا فى 2009، وأدارت لأول مرة مباراة فى دورى الدرجة الأولى الفرنسى عام 2019، وفى نفس العام أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبية، إلى جانب مشاركاتها فى مباريات دورى أبطال أوروبا.