جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع أن هناك قلقا مستمرا، مع جميع التطبيقات التى نميل إلى تشغيلها على هواتفنا، حول ما إذا كانت بطارية الهاتف ستكون قادرة على العمل طوال اليوم، ولكن قد لا يحدث هذا عندما تختل التطبيقات وتقوم بتشغيل ميزات تؤدى إلى استنزاف الطاقة فى الخلفية.
وأشار إلى أن خطأ حدث مؤخرا فى تطبيق رسائل جوجل على هواتف أندرويد أدى إلى تشغيل الكاميرا فى الخلفية، ما أدى إلى تسخين الهاتف ونفاد البطارية بشكل أسرع.
وقال سكوت ويستوفر مدير الاتصالات فى جوجل "إنه تم تحديد الخطأ ويتم طرح الإصلاح حاليا للمستخدمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة جديدة تلاحق مستخدمى أندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.