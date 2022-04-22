أزمة جديدة تلاحق مستخدمى أندرويد

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع أن هناك قلقا مستمرا، مع جميع التطبيقات التى نميل إلى تشغيلها على هواتفنا، حول ما إذا كانت بطارية الهاتف ستكون قادرة على العمل طوال اليوم، ولكن قد لا يحدث هذا عندما تختل التطبيقات وتقوم بتشغيل ميزات تؤدى إلى استنزاف الطاقة فى الخلفية.

وأشار إلى أن خطأ حدث مؤخرا فى تطبيق رسائل جوجل على هواتف أندرويد أدى إلى تشغيل الكاميرا فى الخلفية، ما أدى إلى تسخين الهاتف ونفاد البطارية بشكل أسرع.

وقال سكوت ويستوفر مدير الاتصالات فى جوجل "إنه تم تحديد الخطأ ويتم طرح الإصلاح حاليا للمستخدمين".