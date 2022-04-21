أمازون تطلق صندوقا بقيمة مليار دولار لتطوير الخدمات اللوجستية

جدة - نرمين السيد - أطلقت أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، اليوم الخميس، صندوقًا بقيمة مليار دولار للاستثمار فى الشركات التى تعمل على تطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وتقنيات التنفيذ.





وأوضحت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن الجولة الأولى من الاستثمارات الخاصة بأمازون ستركز على التقنيات التى يمكنها تسريع عمليات التسليم وتحسين سلامة العمال فى مخازنها. وتشمل الشركات الناشئة التى يدعمها الصندوق الجديد شركة Modjoul، وهى شركة تطور تقنية أمان يمكن ارتداؤها تصدر تنبيهات وتوصيات تهدف إلى تقليل إصابات العاملين.

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