جدة - نرمين السيد - وردد الدكتور على جمعة، الدعاء خلال تواجده فى برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الخميس. دعاء للتوفيق فى اختيار شريك الحياة وقال الدكتور على جمعة: "اللهم ارزق بناتنا بالزوج الصالح وأولادنا بالزوجة الصالحة، اللهم ذلك لا يكون إلا منك، فاللهم أهدنا وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك".

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