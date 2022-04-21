طريقة عمل الجمبرى بالخضار (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتتنوع طرق تقديم الجمبرى مابين المسلوق والمقلى والمشوى، وفى هذا التقرير نستعرض طريقة سهلة وبسيطة من أجل تقديمه بالخضار، ليكون على موائد الصائمين فى الشهر الكريم حتى يمنحهم طاقة قوية تدفعهم على مواصلة الصيام وتمنحهم الحيوية طوال اليوم. المكونات: كيلو جمبرى. طماطم مقطعة حلقات. بصل مقطعة حلقات. فص ثوم. عصير ليمون. فلفل رومى ملون مقطع حلقات. ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. 1/2 ملعقة كبيرة ملح. 1/2 ملعقة صغيرة كمون. طريقة التحضير: فى البداية نقوم بتقشير الجمبرى وغسله جيدا بالماء. نقوم بعصر الليمون على الجمبرى ثم نضعه فى الماء. نحضر وعاء كبير ونضعه فيه الثوم وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والكمون. نقوم بتتبيل الجمبرى بالخلطة السابقة. نضع الجمبري فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. نحضر مقلاة ونضع الجمبرى المتبل فى الزيت الساخن. نقوم بتصفية الجمبرى بعد تحميره. يتم تقديمه فى طبق كبير مع الفلفل الملون والخضرة.

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