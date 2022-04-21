عاجل- تصطدم بالغلاف الجوى.. بيان من البحوث الفلكية بشأن شهب القيثارة

جدة - نرمين السيد - وأضاف تادرس، أن عدد الشهب يصل لحوالى 20 شهابا فى الساعة، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة، من بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر.

وتابع أن شهب القيثارة تظهر فى السماء سنويا فى الفترة ما بين 16 إلى 25 أبريل وذروتها تبدأ من فجر بعد غد السبت، وترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra القيثارة وتنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher الذى تم اكتشافه عام 1861.

وعن أسباب ظهور الشهب، أوضح الدكتور أشرف تادرس، أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، وتصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

واكد أن ظهور تلك الشهب فى السماء ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.