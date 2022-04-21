ضربة جديدة لـ«جوجل» فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وكشفت وكالة تاس الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا فرضت غرامة على "جوجل" قدرها 50 ألف دولار تقريبا.

وجاءت عقوبة روسيا ضد "جوجل" لنشر أكاذيب على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد عدة أسابيع من حظرها تطبيقى "فيسبوك" و"إنستجرام" المملوكين لشركة "ميتا" بعد اتهامها بالتطرف.

وسعت روسيا خلال الفترة الماضية لتأسيس موقع تواصل اجتماعى يكون بديلا لمنصتى "فيسبوك" و"إنستجرام" بعد حظرهما.