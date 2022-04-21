عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض 

جدة - نرمين السيد - ورصد العلماء، خلال الأيام القليلة الماضية، زوج من البقع الشمسية الضخمة تعرفان باسم AR2993 وAR2994، بعضها كبير بما يكفى لالتهام الأرض بأكملها.

وذكر العلماء أن الانبعاثات الإكليلية من هذه المناطق، عندما تنفجر فى اتجاه الأرض، يمكن أن تؤدى إلى نشوء عواصف مغناطيسية، تشكل خطرا على شبكات الطاقة والأقمار الصناعية، وتؤدى أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائى ومشاكل فى الإنترنت.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقلا عن استنتاج العلماء، أن الزيادة الأخيرة فى نشاط الشمس ستصل ذروتها فى عام 2024، وهو ما قد يعرض الأرض لبعض المخاطر.