70 عاما على العرش.. باربى على شكل الملكة إليزابيث (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة أنها قررت إحياء الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة العرش بمجموعة تذكارية للدمية باربى. وظهرت الدمية وهى ترتدى ثوبا باللون العاجى ووشاحا أزرق اللون مزينا بنماذج مصغرة لأوسمة وأشرطة، مع وضع تاجا مماثلا لذلك الذى ارتدته إليزابيث فى يوم زفافها. وأعلنت الشركة طرح الدمية فى متاجر لندن قبيل الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتينى فى مطلع يونيو المقبل. يأتى هذا فى الوقت الذى زار فيه الأمير هارى وزوجته زارا المقر الملكى فى وندسور للاطمئنان على صحة الملكة إليزابيث.

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