أكبر زهرة فى العالم (صور) 

جدة - نرمين السيد - ونشر المعهد الوطنى اليابانى للدراسات البيئية، نتائج بحثية تكشف بعض الغموض حول مستقبل زهرة "رافليسيا"، والتى عثر عليها فى أعماق غابة استوائية فى شمال غرب بورنيو بماليزيا. وكشفت الدراسات أن برعم الزهرة احتاج لمدة عام تقريبا للنمو التدريجى، وتجاوز قطر برعمها حوالى 10 سم، ويبلغ طولها حوالى 50 سم. وذكر كبير الباحثين فى المعهد الوطنى للدراسات البيئية، بحسب موقع NHK اليابانى، إن الزهرة كانت تنتهز الفرصة لتظهر للعيان فى أى وقت من الأوقات، وهو ما قد يكون استراتيجية قوية للبقاء على قيد الحياة".

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