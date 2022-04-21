تسلا تخطط لإنتاج سيارة دون عجلة قيادة أو دواسات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "ذا ستريت" الأمريكى أضاف ماسك خلال حديثه عن أرباح الشركة فى الربع الأول من العام الجارى، أن السيارة التى أطلق عليها "روبوتاكسى"، هى عبارة عن روبوت آلى سيتم تحسينه بشكل كبير وسيكون مستقلًا، بمعنى أنه لن يكون به عجلة قيادة أو دواسات.

وأوضح رجل الأعمال الأمريكى، أن "robotaxi" تعنى السيارات ذاتية القيادة، والقادرة على العمل مع عدم وجود أحد بالداخل وقادرة على اصطحاب الركاب وتسليمهم إلى المواقع التى يختارها العملاء.

ووفقًا لتصريحات نشرها موقع "بيزنس إنسايدر"، أكد الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" أن هذه السيارة، تستهدف تحقيق الحد الأدنى من التكلفة عن كل ميل، معتبرا أنها ستكون معبرة عن المستقبل.

وأضاف أن مدة العامين المقبلين ستكون للتطوير والاختبار ثم الإنتاج بحجم تجارى كبير ليطرح فى الأسواق متوافقا مع القواعد التنظيمية المتغيرة من ولاية لأخرى.

وكان قد ألمح إيلون ماسك خلال الافتتاح الكبير لمصنع تسلا بولاية تكساس يوم 7 أبريل الجارى، الذى تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار إلى أنه ستكون هناك سيارة روبوتاكسى مخصصة ستبدو مستقبلية تمامًا.