جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "ذا ستريت" الأمريكى أضاف ماسك خلال حديثه عن أرباح الشركة فى الربع الأول من العام الجارى، أن السيارة التى أطلق عليها "روبوتاكسى"، هى عبارة عن روبوت آلى سيتم تحسينه بشكل كبير وسيكون مستقلًا، بمعنى أنه لن يكون به عجلة قيادة أو دواسات.
وأوضح رجل الأعمال الأمريكى، أن "robotaxi" تعنى السيارات ذاتية القيادة، والقادرة على العمل مع عدم وجود أحد بالداخل وقادرة على اصطحاب الركاب وتسليمهم إلى المواقع التى يختارها العملاء.
ووفقًا لتصريحات نشرها موقع "بيزنس إنسايدر"، أكد الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" أن هذه السيارة، تستهدف تحقيق الحد الأدنى من التكلفة عن كل ميل، معتبرا أنها ستكون معبرة عن المستقبل.
وأضاف أن مدة العامين المقبلين ستكون للتطوير والاختبار ثم الإنتاج بحجم تجارى كبير ليطرح فى الأسواق متوافقا مع القواعد التنظيمية المتغيرة من ولاية لأخرى.
وكان قد ألمح إيلون ماسك خلال الافتتاح الكبير لمصنع تسلا بولاية تكساس يوم 7 أبريل الجارى، الذى تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار إلى أنه ستكون هناك سيارة روبوتاكسى مخصصة ستبدو مستقبلية تمامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسلا تخطط لإنتاج سيارة دون عجلة قيادة أو دواسات (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.