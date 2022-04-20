دراسة أمريكية: علامات على سطح قمر أوروبا تشير لإمكانية الحياة هناك

جدة - نرمين السيد - أشارت دراسة ظهرت مؤخرًا لباحثين فى جامعة ستانفورد الأمريكية إلى وجود برك من المياه الجوفية المالحة على سطح قمر كوكب المشترى، وفقًا لما نشرته صحيفة غارديان البريطانية.





وأوضح الباحثون أن هذه البرك الجوفية قد تكون أماكن واعدة للبحث عن علامات للحياة خارج كوكب الارض بحسب "العربية". وقال العلماء إنه تلاحظ وجود تشابة بين التلال المتوازية العملاقة الممتدة لمئات الأميال على قمر "أوروبا"، وميزات السطح المكتشفة على الغطاء الجليدى فى غرينلاند.

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