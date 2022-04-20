جدة - نرمين السيد - ووفقا للتقرير فإن عام 2024 قد يشهد لأول مرة ظهور أجهزة آيفون بشاشة خالية تماما من العوائق. ومن المتوقع - وفقا للتقرير- أن تنقل آبل موقع الكاميرا الأمامية ما يتيح مساحة أكبر للشاشة. ومن المتوقع أيضا أن يكون iPhone 16 Pro هو المرشح الأول المحتمل لمثل هذه الترقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل قد تتيح هواتف آيفون بشاشة كاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.