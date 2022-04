«Pico» تطرح نظارة واقع افتراضى جديدة بمميزات فائقة

جدة - نرمين السيد - وتتمتع النظارة "Pico Neo 3 Link" بعدد من الإمكانيات القوية لحصولها على معالج من نوع Qualcomm's XR2.

وتزود النظارة بـ 4 كاميرات تتبع داخلى وخارجى، وتأتى كلاهما بدقة 1832 × 1920 لكل عين وذلك بحسب موقع "UploadVR".

وتأتى النظارة بشاشة يبلغ قياسها 5.5 بوصة، وبدقة 3664 × 1920 بيكسل، وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر بها مجال رؤية 98 درجة و 58-69 ملم IPD وتتبع من الداخل إلى الخارج عبر كاميرات 4x أحادية.

كما تحتوى على زر للتعقب، وتقترن ببطارية يصل عمرها إلى 4 ساعات، ويمكنها بث مقاطع فيديو غير مضغوطة من جهاز كمبيوتر بالإضافة إلى ميكروفونات ومكبرات صوت مدمجة.

كما تأتى نظارة Pico Neo 3 Link بسعة تخزين 256 جيجا بايت، و6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى، وتدعم عدد من ألعاب الفيديو مثل Resident Evil 4 VR و Honor: Above and Beyond.

ويمكن توصيل نظارة Pico Neo 3 Link بجهاز كمبيوتر أيضا، إما من خلال DisplayPort أو Wi-Fi، وتأتى بسعر 399 إسترلينى أى حوالى 9 آلاف و600 جنيه مصرى.