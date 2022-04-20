قبل العيد.. طريقة تنظيف الكنبة الشمواه من البقع

جدة - نرمين السيد - مع حلول موسم الأعياد سواء عيد القيامة المجيد أو عيد الفطر، تكثر شكوى النساء عند تنظيف الأريكة الموجودة فى المنزل والمصنوعة من جلد الشمواه، لكونها تحتاج إلى طرق معينة لتنظيفها بفعالية.





الجلد الشمواه ويعد جلد الشمواه من أكثر الأنواع الشديدة الحساسية للرطوبة التى تتسبب فى إتلاف نسيجها، وإذا كانت الأريكة بها بقعة أو أى انسكابات يجب تنظيفها برفق. ونحتاج للتخلص من البقع الموجودة على الكنبة الشمواه بفوطة مبللة من القماش. وللتخلص من البقع القديمة يمكن استخدام ممحاة القلم الرصاص برفق، كما من الممكن فرك البقعة باستخدام فرشاة ناعمة وإضافة المنظفات عن التعامل مع البقع العنيدة. الخطوات الصحيحة لتنظيف الكنبة ولتنظيف المفروشات المصنوعة من الشمواه تحتاج إلى فرشاة للحفاظ على مظهر النسيج، واتباع حركات دائرية. كما يمكن الاستعانة بالخل الأبيض لمقطر المخفف فى الماء، لكونه أفضل وأقوى المنظفات الطبيعية.

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