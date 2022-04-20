5 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى 5 خطوات تحمى الهاتف من الاختراق.

وهناك بعض النصائح التى يساعد اتباعها فى الحفاظ على أمان معلومات الهاتف وصعوبة تسريب بيانات أو معلومات المستخدم.

وأول تلك النصائح إضافة رقم تعريف شخصى لأمان هاتفك، لمنع فتح الهاتف ببساطة، وذلك من خلال الاستعانة برقم معقد.

ويجب عدم تحميل التطبيقات المجهولة المصدر، ونصح الخبراء بضرورة تحديث الهاتف لأخر إصدار، لأنه يمكن أن تحتوى تحديثات الهاتف التى تتلقاها على أحدث إجراءات الأمان لضمان حماية الهاتف.

ويُنصح بتثبيت البرامج المكافحة للبرامج الضارة، ومراجعة أذونات التطبيق على الهاتف لمعرفة التطبيقات التى تتطلع على بياناتك.