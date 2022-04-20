إنستجرام يطرح ميزة جديدة (ترويج المنتجات)

جدة - نرمين السيد - وتسهل ميزة إنستجرام الجديدة على المستخدمين بالترويج للمنتجات الخاصة بهم، والسماح لهم بإمكانية عمل "tagging" أو تضمين اسم وصفحة المنتج.

وتم توفير ميزة "tagging" أو تضمين اسم وصفحة المنتج لدى مستخدمى التطبيق فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم طرحها لجميع المستخدمين بمختلف الدول خلال الفترة المقبلة، وفقا لموقع "TechCrunch".

ويتم استخدام تلك الميزة بعد اختيار صورة أو مقطع فيديو، والانتقال بعدها للتعديل عليه من خلال أدوات التحرير، واختيار "وضع علامة على الأشخاص" أو "Tag people" فى شاشة منشور جديد.

ونحتاج بعدها لتحديد "إضافة علامة" أو Add tag، ثم وضع علامة على العلامة التجارية، وتحديد خيار "المنتجات" فى أسفل الجانب الأيمن من الشاشة، ويمكن للمستخدم بعدها البحث عن المنتج وتحديد العنصر بالمواصفات الصحيحة والنقر فوق الصورة لإضافة العلامة.