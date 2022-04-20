الذكرى الـ 50 للعلاقات الصينية الفرنسية.. الحصان التنين يتجول الشوارع

جدة - نرمين السيد - واستقبلت شوارع تولوز للمرة الأولى الحصان التنين، الذى يدعى "لونج ما"، وهو المستوحى من أسطورة صينية، بحجم يزن 45 طنا.

وقام فرانسوا ديلاروزيير وفرقة Compagnie La Machine بتصميم "لونج ما"، والذى ظهر فى صورة مبدعة نالت إعجاب سكان "تولوز".

ودخل الحصان شوارع تولوز بعد قيامه بالعديد من النزهات فى بكين وأوتاوا ونانت وكاليه، وكشف الفيديو عن ظهوره فى موكب استعراضى على درب العمالقة فى المدينة برفقة مينوتور والعنكبوت الضخم، بحسب "البيان".

عُرض هذا المخلوق الأسطورى، الذى صُمم فى العام 2014 بمناسبة الذكرى الـ 50 للعلاقات الصينية الفرنسية وبتمويل من راعٍ صينى، لأول مرة فى بكين، وجمع مئات الآلاف من الناس، وفقا لما جاء فى "يورو نيوز".