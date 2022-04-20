غريبة بمذاق لذيذ.. مطعم يابانى يقدم حلوى الجبس

جدة - نرمين السيد - ونشر المطعم عبر تويتر ذلك طبق الحلوى الغريب المكون من قطع الجبس الجدارى، ونال عدد كبير من الإعجابات، وتفاجئ البعض بسبب شكل ذلك الطبق، كما أشاد غيرهم بمذاقه الشهى اللذيذ.

ويتكون ذلك الطبق من حلوى تجمع بين الآيس كريم المغطى بقطع "المرينج" الشبيهة للجبس، بالرغم من أن الآيس كريم لم يكن مرئيا نهائيا فى الطبق.

ويعتمد طبق ذلك المطعم اليابانى على التجربة وليس الصورة والنظر إليها فقط، وتحمل تلك الحلوى اسم "Gray" والتى تتكون من آيس كريم الفراولة وموس الفستق المخبأة تحت ألواح رقيقة من مرنج السمسم الأسود، وفقا لموقع "oddity central".

ومن المعروف عن ذلك المطعم اليابانى الذى يدعى "Opuses"، ويقع فى جينزا بطوكيو، أنه يحرص على تقديم الأطعمة والأكلات الغريبة لذا ينجح فى جذب السياح إليه.