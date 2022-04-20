«نتفليكس» تخسر 200 ألف مشترك

جدة - نرمين السيد - خسرت منصة "نتفليكس" الترفيهية الأمريكية 200 ألف مشترك فى كل أنحاء العالم، فى الربع الأول من العام الحالى مقارنة بنهاية عام 2021، وهى السابقة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات؛ ما خفض سعر أسهمها بأكثر من 24% فى التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق "وول ستريت".





وذكرت منصة "نتفليكس" العملاقة للبث التدفقى - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسى بصعوبة الحصول على مشتركين جدد فى كل مناطق العالم، بالإضافة إلى تعليق الخدمة فى روسيا.

وأكدت المنصة، فى بيان أرباحها، أن "جائحة كوفيد-19 أعطت صورة ضبابية من خلال تضخيم نمونا عام 2020، ما دفعنا إلى الاعتقاد بأن معظم نمونا المتباطئ عام 2021 كان بسبب تقدم كوفيد-19".

وتوقعت "نتفليكس" أن تكسب 8.5 مليون مشترك إضافى، وكان المحللون يتوقعون عددا أكبر، لكنها خسرت بدلا من ذلك بعضا منهم؛ ما أدى إلى انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 221.64 مليون، موضحة أن تعليق خدمتها فى روسيا والانخفاض المستمر فى عدد المشتركين الروس تسببا فى خسارة صافية بلغت 700 ألف اشتراك، وإلا كان سيضاف 500 ألف اشتراك لها" مقارنة بالربع الماضى.

وفى هذا السياق، أكد روس بينيس المحلل لدى "إى ماركيتير" أنه "مع انخفاض الاشتراكات وضعف آفاق النمو، سيتعين على المجموعة الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الثانوية مثل ألعاب الفيديو أو المنتجات المشتقة فى محاولة لزيادة عائداتها".

وكانت "نتفليكس" قد حققت إيرادات بلغت 7.9 مليار دولار فى الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، أى 10% أكثر من الفترة نفسها العام الماضى، ويعزى ذلك خصوصا إلى زيادة عدد المشتركين على أساس سنوى وزيادة كلفة اشتراكاتها، لكن أرباحها الصافية بلغت 1.6 مليار مقارنة بـ 1.7 مليار فى الربع الأول من عام 2021.