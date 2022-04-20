أغنى رجل فى العالم: معنديش منزل.. وأعيش عند الأصدقاء!

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى مقابلة أجرها بالفيديو مع كريس أندرسون، رئيس منظمى المؤتمر TED.
وقال إيلون ماسك، والذى عرض مؤخرا شراء شركة "تويتر" وتقدر ثروته بـ 251 مليار دولار: "أنا لا أملك حتى مكانًا فى الوقت الحالى، فأنا أقيم حرفيًا فى منازل الأصدقاء!".
وأضاف أغنى رجل فى العالم: "ستكون مشكلة كبيرة إذا كنت أنفق مليارات الدولارات سنويًا فى الاستهلاك الشخصى، لكن هذا ليس هو الحال"، مؤكدا أنه لا يمتلك يختًا أو يقضى إجازات فعلية بين دول العالم على الرغم أن لديه طائرة شخصية!
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