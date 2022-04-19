تقرير: نقاط ضعف يمكن أن تسمح لمطورى التطبيقات بمواصلة تتبع مستخدمى iOs

جدة - نرمين السيد - وفقًا للتقرير فإنه تم العثور على بعض نقاط الضعف التى يمكن أن تسمح لمطورى التطبيقات بمواصلة تتبع المستخدمين فى إطار عمل شفافية تتبع التطبيقات (ATT) من آبل.
وتزعم آبل أن (ATT) يعزز خصوصية المستخدم عن طريق الحد من جمع البيانات، بينما أشارت دراسة مستقلة إلى وجود ثغرات كبيرة فى إطار العمل، والذى قدمته شركة آبل أواخر العام الماضى.
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