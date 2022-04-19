إنستجرام يتيح جمع التبرعات عبر ميزة Reels

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى اليوم الثلاثاء أنه تم الإعلان عن الميزة جنبًا إلى جنب مع سلسلة من التحديثات عبر منصة ميتا Meta وخدماتها المصممة للاحتفال بيوم الأرض، بما فى ذلك الملصقات المخصصة لإنستجرام Instagram وماسنجر Messenger وإطارات الملفات الشخصية على فيسبوك والتجارب التى تركز على الحفاظ على الواقع الافتراضى والمزيد.

وتتوفر ميزة جمع الأموال على Reels الآن فى أكثر من 30 دولة حول العالم وستدعم التبرعات لأكثر من 1.5 مليون منظمة غير ربحية.

وبينما تتقاضى Meta رسومًا على المعاملات من جامعى التبرعات الشخصية، فإنها تغطى رسوم معالجة المعاملات للتبرعات للمؤسسات الخيرية.