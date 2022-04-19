فوز عالم الأرز المصرى حمدى الموافى بميدالية ذهبية من معرض جنيف للاختراعات

جدة - نرمين السيد - نشرت السفارة السويسرية بالقاهرة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، تغريدة أعلنت فيها فوز الدكتور حمدى الموافى، عالم الأرز المصرى بالميدالية الذهبية فى مجال الزراعة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2022.





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