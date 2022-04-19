دعاء للخشوع فى الصلاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وردد الدكتور على جمعة، الدعاء خلال تواجده فى برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الثلاثاء. دعاء للخشوع فى الصلاة وقال الدكتور على جمعة: "يا رب سألتك الخشوع فى الصلاة.. فاللهم ألقى فى قلبى الخشوع وعلمنى الخشوع وأجعلنى من الخاشعين، وأدم عليا هذا يا رب العالمين حتى ترضى عنا يا كريم".

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