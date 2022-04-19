مزايا جديدة فى «تيليجرام» لمستخدمى أيفون وآيباد

جدة - نرمين السيد - ويسمح التحديث الجديد فى "تيليجرام" لمستخدميه، بتعيين مخصص للإشعارات، وفقا لما جاء فى موقع "MacRumors".
ويسمح التطبيق بإنشاء نغمات تنبيه مخصصة من ملفات صوتية قصيرة ورسائل صوتية تصل مدتها لأقل من 5 ثوان، وحجمها 300 كيلوبايت، مع إمكانية إتاحة خيارات لكتم صوت الدردشة.
كما يمكن لمستخدمى أيفون وآيباد إنشاء تنبيهات مخصصة متعددة وتخصيصها لمحادثات فردية أو مجموعات محادثات كاملة.
وبالإضافة إلى ذلك أنشأ "تيليجرام" قناة مخصصة يتوفر بها أصوات الإشعارات، مع عدد من العينات التى يمكن تجربتها من قبل المستخدمين.
ويتوفر الإصدار 8.7 من Telegram على متجر أبل App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث يمكن لجميع المستخدمين تحميله.
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