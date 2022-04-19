فى 6 خطوات.. استعدى للعيد ببشرة نضرة وناعمة

جدة - نرمين السيد - مع اقتراب موسم الأعياد سواء عيد القيامة المجيد أو عيد الفطر المبارك، تسعى الكثير من الفتيات للعناية ببشرتهن خلال تلك الفترة المتبقية لاستقبال العيد ببشرة نضرة وناعمة.





وتعانى غالبية الفتيات من البشرة المشوهة بـ حب الشباب والإسمرار والرؤوس السوداء، وغيره من العيوب المزعجة، لذا تبدأ البحث عن طرق سريعة لتخلصها من تلك المشاكل المحرجة.

وهناك بعض الطرق التى تساعد فى الحصول على بشرة نضرة ولامعة فى منزلك، وفقا لموقع "hopscotch"، منها:

-تنظيف الوجه:

يجب على كل فتاة استخدام الغسول المناسب لنوع بشرتها، ثم تجفيفها من خلال منشفة ناعمة، والاستعانة بوضع القليل من الحليب على قطعة من القطن ثم مسح البشرة.

-البخار:

تحتاج الفتاة بعد غسل الوجه باستخدام جهاز البخار لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 دقائق، أو الاستعانة بوضع القليل من الماء فى إناء على نار هادئة ثم تغطة الوجه من خلال منشفة نظيفة، لأجل الحصول على قدر كبير من البخار.

وبعد الانتهاء من البخار استخدام مزيل للرؤوس السوداء ثم تنظيف البشرة بمنديل أو منشفة طرية.

-الاسكراب:

وبعد تنظيف الوجه بالبخار، يجب استخدام منتج التقشير المناسب لنوع البشرة، ثم فرك الوجه بلطف للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وفرك الوجه بعدها لمدة تصل إلى 7 دقائق وتركه لبضع دقائق ثم شطفه بالماء، أو من الممكن إعداد اسكراب فى المنزل من خلال السكر الناعم والعسل.

-ماسكات ترطيب:

وبعد الانتهاء من تقشير البشرة يمكن الاستعانة بمجموعة من الماسكات الطبيعية المرطبة لأجل ترطيب البشرة بشكل صحى.

-التونر:

وتأتى خطوة التونر بعد التخلص من الخلايا الميتة والرؤوس السوداء والترطيب، يجب استخدام التونر المناسب لبشرتك، أو استبداله بماء الورد.

-الترطيب النهائى:

وفى النهاية يمكن الاستعانة بالمرطب لوضعه على البشرة والرقبة.