هاريس: الولايات المتحدة ستتجنب اختبار صواريخ مضادة للأقمار الصناعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة ستتجنب اختبار صواريخ مضادة للأقمار الصناعية، وحث الدول الأخرى على اتباع نهج إدارة الرئيس جو بايدن، بعد أن تسببت تجربة روسية، فى نوفمبر الماضى، فى حدوث حقل من الحطام فى الفضاء.





وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال زيارة قامت بها هاريس لقاعدة القوة الفضائية فى فاندنبرج بولاية كاليفورنيا، الليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الإعلان يأتى بعد أن طلبت هاريس، التى ترأس المجلس الوطنى للفضاء، من مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، فى ديسمبر الماضى، العمل مع وكالات حكومية أخرى، لتطوير مقترحات لمعايير أمنية فى الفضاء.

وتعتقد الإدارة الأمريكية أن الحد من تجارب الصواريخ فى الفضاء سيقلل من مخاطر الصراع فى الفضاء الذى سيظل أكثر نظافة من الحطام والمواد التى من شأنها أن تحظر الاستكشاف أو تضر بالبيئة.

وظهر تهديد الاختبارات الصاروخية المضادة للأقمار الصناعية فى دائرة الضوء، فى نوفمبر الماضى، عندما اختبرت روسيا صاروخا أصاب قمرا فضائيا لم يعد له وجود، تاركا ما لا يقل عن 1500 قطعة من الحطام الفضائى القابل للتعقب ومئات الآلاف من القطع الصغيرة فى أعقابه.