بعد عزومات رمضان.. طريقة تخزين بقايا الطعام

جدة - نرمين السيد - حفظ الأطعمة

وتختلف الطرق التى يتم بها تخزين المأكولات والخضراوات بشكل صحيح داخل الثلاجة، وخصوصا خلال شهر رمضان.

ومن بين نصائح الحفاظ على الطعام من الضرر:

-التخلص من الأطعمة القابلة للتلف، دون تخزينها بالثلاجة.

-تقسيم بقايا الأطعمة داخل أوعية صغيرة مسطحة حتى تبرد بشكل أسرع، وبتلك الطريقة يتم التخلص من البكتيريا.

-وضع بقايا الطعام فى عبوات شفافة أو أغلفة مانعة للتسرب، ولكن يجب أن تكون محكمة الغلق مما يحافظ على الطعام لفترة أطول.

-تناول الأطعمة الأقدم فى الأول ثم إعداد الأصناف الجديدة.

-بمجرد فتح الأطعمة المعلبة يمكن للمعادن المتبقية على الحافة أن تتسرب إلى الطعام وتترك طعما فيه.

طرق تخزين الطعام

وهناك طرق مختلفة لتخزين الطعام فى الثلاجة بشكل صحيح ونظيف، منها:

-اللحوم والأسماك والدواجن:

يجب وضع تلك النوعية من المأكولات المغلفة فى أكثر الأماكن برودة فى الثلاجة.

-الخضراوات والفواكه:

يفضل الاحتفاظ بكل نوع من الفاكهة والخضراوات بشكل منفصل وتخزينه بطريقة سليمة، لأن كل نوع من الفواكه والخضراوات يطلق غازات مختلفة، مما يتسبب فى تلف باقى الخضراوات والفاكهة.

وينصح بترك تلك الأطعمة الغير مغسولة فى عبوتها أو ملفوفة بشكل فضفاض فى كيس بلاستيكى.

وبالنسبة للخضراوات الرملية أو المتسخة يجب شطفها أولا ثم تجفيفها ولفها فى منشفة ورقية قبل وضعها فى كيس بلاستيكى.

كما يمكن تخزين الفواكه والخضروات المقطعة فى الثلاجة داخل أكياس بلاستيكية مثقبة أو غير محكمة الغلق، للحفاظ على دوران الهواء.

-منتجات الألبان:

وللحفاظ على الجبن واللبن والبيض والقشدة، يجب تركها فى عبواتها، أما فى حالة نقلها إلى وعاء آخر، نحتاج إلى أغطية بلاستيكية محكمة الغلق.

وعند شراء الحليب يفضل الاستعانة بالزجاجات البلاستيكية، لكونها أفضل من الكارتون، بسبب نمو البكتيريا بالقرب من فوهة الكرتون، كما لا ينصح بتخزين الحليب فى باب البراد، لأن الأخير هو أكثر المناطق داخل الثلاجة دفئًا.