بسعر مناسب للشباب.. أوبو تطرح «Oppo A55s 5G»

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف، الذى من المقرر طرحه الفترة المقبلة، على عدد من المواصفات الجيدة التى تساعده فى مقارنة غيره من الهواتف.

ويأتى هاتف "Oppo A55s 5G" بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض+ HD ، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل، وتحتوى الشاشة على 4096 مستوى من التعتيم.

ويُطرح الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش LED بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويزود اكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، وفقا لما جاء فى "Gizmochina".

كما يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، وكل ذلك بسعر يبدأ من 175 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالى 3 آلاف و 300 جنيه مصرى.